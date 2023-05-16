Психотерапевт Кумов рассказал, как сформировать полезные привычки

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Для того чтобы сформировать и внедрить в свою жизнь полезные привычки, нужно начать с небольших шагов, а также найти поддержку в лице окружающих. Об этом рассказал врач-психотерапевт Михаил Кумов.

Он посоветовал записать привычки и следить за их выполнением. Для этого можно использовать специальные интернет-приложения.

Начинать, по мнению психолога, нужно с небольших шагов.

— Например, если вы хотите заниматься физическими упражнениями, начните с коротких тренировок в течение 10–15 минут в день, — пояснил Кумов в комментарии РИАМО.

Стоит рассказать о новой полезной привычке друзьям и родственникам, чтобы получить поддержку. Также можно придумать для себя награду за выполнение действий, которые соответствуют задуманному плану.

В свою очередь терапевт Павел Раменский подчеркнул, что правильное питание и здоровый образ жизни являются главными факторами для поддержания здоровья всех органов в организме. Врач посоветовал употреблять только те продукты, которые полезны для вашего организма, и избегать привычек, которые могут нанести вред вашему здоровью, передает ФАН.

Невролог Галина Чудинская назвала привычки, которые помогут сохранить ясный ум до старости.