Премьера спектакля «Гроза. Искушение» по пьесе Островского пройдет в Москве 17 и 18 мая

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В столице состоится премьера спектакля «Гроза. Искушение» по пьесе Николая Островского. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

Постановка художественного руководителя Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя Антона Яковлева пройдет 17 и 18 мая.

22 апреля в столице чествовали лауреатов 29-го всероссийского фестиваля и национальной театральной премии «Золотая маска». «Вечерняя Москва» побывала на церемонии и рассказала о победителях.

8 мая в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы в рамках II «Майского фестиваля правильного кино» состоялась премьера военной драмы «Расправляя крылья». Специальными гостями мероприятия стали артисты, сыгравшие главных героев киноленты: Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие.

В мае-июне в Москве пройдет молодежная программа «Округа. Вузы», в рамках которой студенты-участники займутся разработкой собственных проектов для города. В рамках программы участникам предлагается пять направлений, связанных с технологичным, творческим, туристическим, спортивным или патриотическим развитием.