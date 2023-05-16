Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав УССР

Араз Салехов
Политика
В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав УССР
Фото: Unsplash

В Крыму необходимо проработать обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Об этом во вторник, 16 мая, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины, — сказал он.

Политик подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова был решен в 2014 году политическим способом. Константинов в своем Telegram-канале заявил, что сейчас нужно дать юридическую оценку передаче полуострова из состава РСФСР в состав УССР.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить ВСУ захватить Крым. При этом все зависит от поставок западного оружия. Он добавил, что конфликт может продолжаться годами или десятилетиями.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал возможные цели контрнаступления ВСУ. По его словам, в их планах одной из основных задач может быть силовой захват Крыма, однако успехи ВСУ в этом направлении (как и в направлении других территорий) выглядят малореальными.

Украина Крым Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте