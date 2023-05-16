В Крыму инициируют вопрос отмены решения о передаче полуострова в состав УССР

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В Крыму необходимо проработать обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Об этом во вторник, 16 мая, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

— Настало время окончательно закрыть страницу с нахождением Крыма в составе УССР и независимой Украины, — сказал он.

Политик подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова был решен в 2014 году политическим способом. Константинов в своем Telegram-канале заявил, что сейчас нужно дать юридическую оценку передаче полуострова из состава РСФСР в состав УССР.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления, которое якобы должно позволить ВСУ захватить Крым. При этом все зависит от поставок западного оружия. Он добавил, что конфликт может продолжаться годами или десятилетиями.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал возможные цели контрнаступления ВСУ. По его словам, в их планах одной из основных задач может быть силовой захват Крыма, однако успехи ВСУ в этом направлении (как и в направлении других территорий) выглядят малореальными.