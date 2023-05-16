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Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией

Павел Иванов
Общество
Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией
Фото: Pexels

Грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на воздушное сообщение с Россией. Об этом во вторник, 16 мая, сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

— Авиакомпания Georgian Airways начинает регулярное оперирование по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты между странами будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю.

19 мая российская авиакомпания «Азимут» выполнит первый рейс из Москвы в Тбилиси.

Тем временем в Тбилиси прошли протесты с требованием отказаться от авиасообщения с Россией. Граждане Грузии потребовали от грузинских властей также отказаться от возможности безвизового режима. Протестующие заявили, что начало авиасообщения и принятие безвизового режима вредит репутации страны.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

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