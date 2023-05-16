Владимир Ефимов: В «Московской технической школе» открыли направление робототехники и сенсорики

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

На базе «Московской технической школы» (МТШ) появилось новое направление обучения — «Робототехника и сенсорика». Об этом во вторник, 16 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Для обучения работников промпредприятий «Московская техническая школа» запустила шестое направление подготовки — «Робототехника и сенсорика», — рассказал он.

По его словам, столичным промышленникам доступны шесть курсов повышения квалификации. Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что новое направление даст возможность московским инженерам обрести необходимые компетенции для работы с новыми производственными технологиями.

Как уточняется, столичная компания «Технорэд» разработала курс «Управление процессами роботизации промышленного предприятия». По словам руководителя организации Анастасии Михеевой, такая программа позволит повысить производительность сотрудников.

Кроме того, на базе МТШ столичные инженеры могут пройти 57 программ повышения квалификации по пяти направлениям.

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