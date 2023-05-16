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Эксперт Барзыкин оценил спрос на прямые рейсы в Грузию

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт Барзыкин оценил спрос на прямые рейсы в Грузию
Фото: Pixabay

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что Грузия пользуется популярностью у туристов на протяжении всего года.

Он подчеркнул, что люди и во время отсутствия прямых рейсов посещали Грузию, используя перелеты через третьи страны. С открытием прямых рейсов туристический поток только возрастет.

Эксперт напомнил, что по итогам 2019 года, когда авиасообщение только прекратилось, авиарейсами было перевезено более 500 тысяч человек, а в 2018 году общая перевозка в Грузию составила 900 с лишним тысяч пассажиров.

Он также добавил, что цены на перелеты в Грузию будут меняться. Чем больше будет перевозок, тем дешевле будут стоить билеты, передает «Радио 1».

Грузинская авиакомпания Georgian Airways во вторник получила разрешение Агентства гражданской авиации Грузии с 20 мая семь раз в неделю выполнять рейсы по маршруту Тбилиси — Москва — Тбилиси, передает «Взгляд.ру».

Президент России Владимир Путин 10 мая снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию. Также глава государства отменил визовый режим для граждан этой страны.

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