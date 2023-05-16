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Приметы и советы

Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище

Павел Иванов
Город
Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: РИА Новости

Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева похоронили на Троекуровском кладбище во вторник, 16 мая.

Прощание с журналистом прошло в траурном зале Троекуровского кладбища. После прощания гроб вынесли под аплодисменты. До места захоронения его сопровождал церковный хор.

Отмечается, что Сагалаева похоронили рядом с Владимиром Сунгоркиным — главным редактором и гендиректором медиагруппы «Комсомольская правда», журналистами Сергеем Доренко и Владимиром Лускановым, а также руководителем симферопольского подразделения медиагруппы «Россия сегодня» Светланой Бабаевой, передает ТАСС.

15 мая президент России Владимир Путин направил соболезнования родным и близким журналиста. Глава государства также отметил, что Сагалаев всегда искренне болел за дело, трудился с полной отдачей и служил примером верности призванию и ориентиром высочайшего профессионализма.

Эдуард Сагалаев скончался на 77-м году жизни. Его называли одним из создателей современного российского телевидения. Он был деятелем советского и российского телевидения, журналистом, а также одним из основателей телеканала «ТВ-6».

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