13 объектов спорта строят в Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В 2023 году департаментом строительства планируется завершить основные строительно-монтажные работы на шести объектах. Один объект в этом году мы уже ввели — это бассейн для государственного профессионального образовательного учреждения имени Гомельского в Бибирево.

Новый спортивный комплекс с бассейном расположен на улице Лескова (владение 25а). Его возвели по решению Сергея Собянина в рамках городской программы строительства спортивных сооружений в шаговой доступности от жилых районов.

Крупнейшим объектом, планируемым к вводу в 2023 году, является Дворец спорта в составе ТПУ «Некрасовка», который призван стать центром притяжения для нового развивающегося района.

Здесь 12 видов спорта объединят под одной крышей — будут проходить занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. На каток смогут приходить все желающие. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий спортом, установили уличные тренажеры.

Кроме этого, введут в эксплуатацию четыре ФОКа, а также футбольное поле.

— Мы создаем объекты притяжения, реконструируем масштабные стадионы, строим уникальные спортцентры — каждый из них делает спорт доступным для жителей столицы. Также мы делаем все, чтобы устранить в Столице нехватку спортивных объектов. Всего в строительстве сейчас находится 13 объектов спорта, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов на пресс-туре.

— Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, возможность заниматься физкультурой сегодня есть у каждого москвича. Во всех районах строим общедоступные спортивные комплексы, обновляем площадки в парках и во дворах, — добавил Рафик Загрутдинов.