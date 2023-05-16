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Украинский генерал Кривонос: Зеленский серьезно ошибся в оценке мощи России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Украинский генерал Кривонос: Зеленский серьезно ошибся в оценке мощи России
Фото: flickr/number10gov

Президент Украины Владимир Зеленский серьезно ошибся в своих расчетах на то, что ВСУ смогут противостоять российской армии. Такое мнение высказал во вторник, 16 мая, генерал-майор украинских вооруженных сил в отставке Сергей Кривонос.

— Помните, в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии? Так вот посмотрите: уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия, — заявил он.

По словам Кривоноса, украинский лидер неправильно оценил нынешнее состояние российской армии, что повлекло за собой все последующие военные неудачи Киева, передает РИА Новости.

По мнению бывшего командующего силами НАТО в Европе генерала Бена Ходжеса, чрезмерное давление со стороны западных политиков на украинское правительство может привести к провалу готовящегося контрнаступления ВСУ.

Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что новейшее российское вооружение сорвало все планы украинской армии на контрнаступление. Так, активное производство Россией планирующих бомб заставляет командование ВСУ пересмотреть свои планы.

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