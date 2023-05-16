«Это же шизофрения»: китайцы высмеяли заявление Макрона о России

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о вассальной зависимости потерпевшей «геополитическое поражение» России от Китая. Однако это вызвало волну критики и насмешек со стороны читателей китайского издания «Гуаньча».

— Это Франция находится под диктатом Соединенных Штатов. Макрон! Умоляю тебя, поменьше общайся с (президентом США Джо — прим. «ВМ») Байденом. Это же шизофрения, — написал один из комментаторов.

Схожего мнения придерживаются и остальные читатели. Так, по словам одного из них, европейцам следует помнить, что реальной независимостью в наше время обладают только Китай, Россия и США.

Другой комментатор также отметил, что европейским политикам приходится прислушиваться к позиции Соединенных Штатов и постоянно ее поддерживать, тогда как Китай и Россия — две самостоятельные державы.

Макрон также заявил, что «в будущем архитектура европейской безопасности должна полностью обеспечивать безопасность Украины». При этом, отметил он, у Европы не должно быть курса на конфронтацию с Россией — наоборот, страны должны заново выстроить баланс в отношениях.

Почему французский лидер делает такие заявления и может ли за ними стоять реальное желание наладить отношения с Россией — в материале «Вечерней Москвы».