Открытое горение в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 16 мая.
По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 16:22.
Пожар, о котором идет речь, начался в 12:33 в доме № 19а, строение 1, на Южнопортновой улице. Загорелась прессованная бумага в здании предприятия по утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.
Для ликвидации пожара на место происшествия был отправлен вертолет К-32. Через некоторое время при участии наземных подразделений пламя удалось локализовать.
Сообщений о пострадавших не поступало. Выяснением обстоятельств произошедшего занялась прокуратура.