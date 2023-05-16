Открытое горение в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидировано

Фото: пресс-служба МЧС России

Москва, Южнопортовая улица, 19Ас1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, открытое горение было ликвидировано в 16:22.

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Пожар, о котором идет речь, начался в 12:33 в доме № 19а, строение 1, на Южнопортновой улице. Загорелась прессованная бумага в здании предприятия по утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место происшествия был отправлен вертолет К-32. Через некоторое время при участии наземных подразделений пламя удалось локализовать.

Сообщений о пострадавших не поступало. Выяснением обстоятельств произошедшего занялась прокуратура.