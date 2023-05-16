Губернатор Воробьев: Подмосковные меры поддержки бойцов СВО стали частью федерального стандарта

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Подмосковные методы поддержки участников спецоперации и их родственников стали частью федерального стандарта. Заместитель председателя Совфеда России Андрей Турчак отметил на встрече с губернатором Андреем Воробьевым успешные практики, принятые в регионе.

Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье единовременно доплачивает добровольцам и контрактникам по 200 тысяч рублей от региона.

Также предусмотрены меры поддержки для детей участников спецоперации. Им предоставляются бесплатное питание в школах, возможность первоочередного зачисления в образовательные учреждения и свободное посещение кружков.

Воробьев добавил, что для детей бойцов СВО в Подмосковье подготовили список летних лагерей, передает канал 360.

Предусмотрены также бесплатное соцобслуживание на дому для пожилых родителей, психологическая и юридическая помощь, передает РИАМО.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о контроле за гуманитарной помощью для участников СВО.