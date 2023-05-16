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Приметы и советы

Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован

Степан Жирнов
Происшествия
Пожар в ангаре на юго-востоке Москвы ликвидирован
Фото: пресс-служба МЧС по Москве
Москва, Южнопортовая улица, 19Ас1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на Южнопортновой улице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МЧС России по городу во вторник, 16 мая.

По данным ведомства, наземные подразделения при поддержке вертолета К-32 справились с возгоранием в 18:11.

Видео: пресс-служба МЧС по Москве

Пожар, о котором идет речь, произошел в 12:33 в доме № 19а, строение 1, на Южнопортновой улице. Огнем была охвачена прессованная бумага в здании завода по утилизации вторсырья. Площадь возгорания составила 1800 квадратных метров.

Для ликвидации пожара на место происшествия был отправлен вертолет К-32. Через некоторое время, в 16:22, удалось ликвидировать открытое горение.

Сообщений о пострадавших не поступало. Выяснением обстоятельств произошедшего занялась прокуратура.

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