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Синод постановил принять Бердянскую епархию в подчинение РПЦ

Евгений Белоусов
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Синод постановил принять Бердянскую епархию в подчинение РПЦ
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Синод постановил принять Бердянскую епархию в непосредственное подчинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и синоду Русской православной церкви (РПЦ). Об этом во вторник, 16 мая, сообщили в пресс-службе РПЦ.

— Принять Бердянскую епархию в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви с последующим вынесением данного решения на рассмотрение Архиерейского собора, — говорится в публикации на сайте РПЦ.

30 марта стало известно, что монахов Украинской православной церкви (УПЦ) вынуждают покинуть стены Киево-Печерской лавры. Поводом стало объявление дирекции заповедника «Киево-Печерская лавра» о расторжении аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ.

1 апреля Киевский суд отправил настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Митрополита Павла обвиняют в «оправдании российской агрессии».

Попытки православных украинцев защитить Киево-Печерскую лавру, невзирая на нападки представителей радикальных организаций, продолжаются. Что происходит в лавре, удастся ли прихожанам ее защитить и какой статус сегодня у украинской церкви, выясняла «Вечерняя Москва».

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