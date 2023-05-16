«Мы столько не запускаем»: Шойгу ответил на заявления Киева о сбитых «Кинжалах»

Фото: Минобороны РФ

В ответ на сообщение Киева о якобы сбитых прошлой ночью шести российских ракетах «Кинжал» министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 16 мая, заявил, что Москва не запускала столько ракет, сколько всякий раз упоминает украинская сторона.

— Я уже говорил и повторю еще раз: мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают, давая затем свои заявления, — отметил министр.

По словам Шойгу, количество реально выпущенных Россией ракет раза в три меньше, чем число якобы сбитых Киевом. Кроме того, украинская сторона часто путает типы ракет в своих сообщениях, передает слова министра РИА Новости.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая в Минобороны опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер.