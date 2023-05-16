ООН осудила теракты после слов руководителя ГУР Буданова об убийствах россиян

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Организация Объединенных Наций (ООН) выступает против любых террористических актов. Об этом во вторник, 16 мая, заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик.

— Я не видел цитату, не могу говорить о ее достоверности. Мы, конечно, выступаем против любых террористических актов, — заявил в ходе брифинга Дюжаррик, чьи слова приводит РИА Новости.

Накануне руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов подтвердил причастность Киева к терактам на территории России. В частности он заявил о том, что удалось «достать многих, в том числе публичных и медийных личностей». В то же время руководитель разведки отметил, что не может подтвердить или опровергнуть причастность украинских спецслужб к покушению на убийство писателя Захара Прилепина.

Ночью 8 мая Буданов заявил, что Киев не прекратит свои операции против россиян по всему миру, как делал раньше. Он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Буданова про убийства русских являются чудовищными. По его словам, такое заявление является доказательством того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности.