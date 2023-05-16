Kyodo: Китай призвал иностранные посольства убрать плакаты в поддержку Украины

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МИД Китая призвал иностранные посольства и международные организации, находящиеся в Пекине, не устанавливать вывески с украинским флагом. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает агентство Kyodo.

Согласно информации агентства, министерство просит не использовать стены зданий посольств «для пропаганды» и избегать возникновения конфликтов между государствами. Поддержку Украины таким образом выражают канадское, польское и немецкое посольства.

Посольства и международные организации обязаны соблюдать китайские законы и постановления, говорится в публикации.

Накануне постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что возобновления переговоров на тему украинского кризиса не стоит ждать еще много лет, если все необходимые условия для подобных консультаций вовремя не появятся.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что России и Украине лучше избегать действий, которые могут привести к обострению конфликта. По ее словам, в связи с произошедшим ведомство дополнительно проинформирует о поездке спецпредставителя на Украину.