Народный календарь. Что нужно сделать 20 мая для преодоления трудностей

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В народном календаре дата 20 мая получила название Купальница. Связано это с тем, что в этот день в реке купали лошадей. Православная церковь 20 мая отмечает праздник Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Запрещается ранним утром умываться. Говорят, что такую процедуру лучше всего делать в полдень, когда вода, которая была выставлена с раннего утра на улицу в ведрах, насыщается энергией солнечных лучей. После обеденного времени наши предки выходили на улицу и брызгали на себя немного воды из ведра, после чего полностью обливали себя и своих близких. В таком случае весь год эти люди будут иметь силы для того, чтобы справиться со всеми трудностями.

В этот день запрещается гадать на игральных картах, ведь предсказания могут принести гадающему печаль и разочарование, а также стать причиной судьбоносных перемен к худшему.

Также не стоит лишний раз ругаться, сквернословить и чертыхаться, поскольку в таком случае вы рискуете поселить в своем сердце негативную энергию на долгое время.

Приметы погоды:

Ранние ласточки — год будет счастливым.

Луна красного цвета — к дождю.

У месяца рога вниз опущены — на хорошую погоду.

На акации много нектара и пчел — к дождю.

Именины отмечают: Фаддей, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Степан.