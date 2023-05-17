Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американцы крайне негативно высказались о поставках F-16 Украине

Ирэна Колесова
В мире
Американцы крайне негативно высказались о поставках F-16 Украине
Фото: Unsplash

Читатели американского издания Breitbart оценили гипотетическую поставку Украине истребителей F-16 как откровенную отправку на убой. Обозреватель издания Оливер Лейн написал, что Британия и Украина начали сотрудничество, которое было направлено на ускорение получения Киевом военных самолетов с Запада.

— С каждым днем становится все более странно. Неужели британцы действительно хотят участвовать в этой афере? — спросил White Flight.

Пользователи начали писать, что Великобритания, притворяясь лучшим другом Украины, на самом деле ведет ее на убой. Некоторым хочется, чтобы истинные разжигатели конфликта получили по заслугам, и при этом называют имена Зеленского и Байдена. Другие отметили, что им плевать, что случится с Украиной, поскольку это явно не европейский конфликт. Самого Зеленского при этом не забыли назвать клоуном-диктатором.

Однако 15 мая все еще в США уверяли, что не изменили своего решения об отказе в поставках Украине истребителей-бомбардировщиков F-16. Такое заявление в понедельник, 15 мая, сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Украина Джо Байден США
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте