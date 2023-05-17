Маск заявил, что спит всего по шесть часов в сутки и работает без выходных

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск рассказал о том, насколько в напряженном графике ему приходится работать. По его словам, ему не удается спать больше шести часов в сутки, однако именно этого времени ему достаточно, чтобы полноценно отдохнуть и выспаться. Он также указал на важность того, чтобы ценить время.

— Время — единственная реальная валюта, — заявил Маск.

Илон Маск добавил, что работает семь дней в неделю, а выходные у него бывают буквально два или три дня в год. Именно на этом фоне, подчеркнул предприниматель, пришло решение оставить пост генерального директора Twitter, чтобы начать уделять больше времени другим своим проектам. Еще Маск отметил, что пробовал спать гораздо меньше шести часов, однако при этом значительно снижается уровень работоспособности, пишет РИА Новости.

12 мая Линда Яккарино стала новым гендиректором Twitter. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что смена на должности генерального директора соцсети даст ему возможность уделять больше внимания своей компании Tesla.