Госдума в первом чтении приняла законопроект об обращении с бездомными животными

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который призван наделить российские регионы правом самостоятельно выбирать порядок обращения с бездомными животными. Этот законопроект был вынесен на обсуждение еще в апреле.

Среди предусмотренных мер, которые разрешает регионам законопроект, отлов таких животных, отправка в их приюты, стерилизация и многое другое.В ходе разработки законопроекта было проведено несколько совещаний, в том числе и при участии зоозащитников. За это время в Госдуму поступило больше 20 тысяч предложений. Каждое предложение было рассмотрено и учтено, пишет ТАСС.

В связи с участившимися нападениями бездомных животных на людей зверей предложили усыплять. В каких случаях это может произойти — в материале «Вечерней Москвы». Недавно стая собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего около своего дома в Оренбурге. Местное Заксобрание приняло решение направить в Госдуму законопроект, предлагающий «умерщвление бродячих собак гуманными методами».