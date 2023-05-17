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Приметы и советы

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обращении с бездомными животными

Ирэна Колесова
Общество
Госдума в первом чтении приняла законопроект об обращении с бездомными животными
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который призван наделить российские регионы правом самостоятельно выбирать порядок обращения с бездомными животными. Этот законопроект был вынесен на обсуждение еще в апреле.

Среди предусмотренных мер, которые разрешает регионам законопроект, отлов таких животных, отправка в их приюты, стерилизация и многое другое.В ходе разработки законопроекта было проведено несколько совещаний, в том числе и при участии зоозащитников. За это время в Госдуму поступило больше 20 тысяч предложений. Каждое предложение было рассмотрено и учтено, пишет ТАСС.

В связи с участившимися нападениями бездомных животных на людей зверей предложили усыплять. В каких случаях это может произойти — в материале «Вечерней Москвы». Недавно стая собак загрызла восьмилетнего мальчика, гулявшего около своего дома в Оренбурге. Местное Заксобрание приняло решение направить в Госдуму законопроект, предлагающий «умерщвление бродячих собак гуманными методами».

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