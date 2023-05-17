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По-летнему теплый день ожидается в Москве в среду

Ирэна Колесова

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По-летнему теплый день ожидается в Москве в среду
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Москве в среду, 17 мая, будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 25 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В течение дня температура в Москве будет варьироваться в диапазоне от 23 до 25 градусов, к ночи станет значительно холоднее, до 10 градусов выше нуля.

В Московской области будет еще теплее, до 26 градусов. Ветер будет юго-восточным, с отдельными порывами до 11 метров в секунду. Давление останется повышенным, оно достигнет 754 миллиметра ртутного столба.

Метеоролог Александр Шувалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что в столичном регионе до следующих выходных, 20–21 мая, сохранится сухая и солнечная погода. В пятницу температура воздуха в столице будет варьироваться в районе 23–24 градуса тепла. Ветер останется южным, умеренным.

Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала «ВМ», как метеозависимым людям пережить сильные перепады атмосферного давления.

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