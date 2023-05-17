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Президент Украины Владимир Зеленский пока еще опасается начинать контрнаступление, поскольку и рядовые жители Украины, и сами бойцы ВСУ уже устали. Такое мнение выразил обозреватель Figaro Рено Жирар.

Забор на востоке Финляндии, который строится на границе с Россией, больше напоминает садовое ограждение. Об этом написала обозреватель Ilta-Sanomat Иида Халликайнен.

В Москве три женщины попытались продать младенца и установили за это цену 60 тысяч рублей. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении дела, рассказали в пресс-службе столичного главка СК.

Читатели американского издания Breitbart оценили гипотетическую поставку Украине истребителей F-16 как откровенную отправку на убой. Обозреватель издания Оливер Лейн написал, что Британия и Украина начали сотрудничество, которое было направлено на ускорение получения Киевом военных самолетов с Запада.

Евросоюз выступает против того, чтобы вводился полный запрет на поставки российского газа по трубопроводам. Такое сообщение распространило издание Politico со ссылкой на собственные источники.