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Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться

Лейла Алиева

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Артиллеристы ЦВО забросили листовки на позиции ВСУ с призывом сдаться
Фото: Минобороны РФ

Военные расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Центрального военного округа забросали листовками позиции украинской армии с призывом капитулировать. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в Минобороны РФ.

— Специальные агитационные снаряды для БМ-21 «Град» представляют собой реактивный снаряд с боевой частью, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками, — говорится в сообщении.

Каждая листовке призывает добровольно сдаться и сохранить собственную жизнь, передает Telegram-канал военного ведомства.

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы получили дополнительные резервы в Артемовске. При этом ситуация в городе остается напряженной.

14 мая солдаты украинской армии, которые вернулись из Артемовска, заявили о том, что испытали ужас после столкновений с российскими военными. Военнослужащие рассказали, что артиллерийские обстрелы шли постоянно.

Также Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

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