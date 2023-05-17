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СМИ: Беспилотник упал и взорвался в Калужской области

Араз Салехов
Происшествия
СМИ: Беспилотник упал и взорвался в Калужской области
Фото: shutterstock

Беспилотник упал и взорвался в Калужской области. Об этом стало известно в среду, 17 мая.

Обломки нашли у трассы А108 «Московское большое кольцо». На месте работают экстренные службы.

Предположительно, беспилотник упал накануне вечером в районе деревни Тарутино, передает Telegram-канал Shot.

Накануне российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотник в Клинцах в Брянской области. В результате произошедшего никто не пострадал, однако повредился балкон одного из жилых домов.

В этот же день в Брянской области украинский дрон атаковал полицию. Помимо этого, украинские боевики совершили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами.

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