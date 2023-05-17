Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Заммэра Сергунина рассказала, какие идеи горожан дополнят культурную программу Парка Горького

Евгений Силаев
Город
Заммэра Сергунина рассказала, какие идеи горожан дополнят культурную программу Парка Горького
Фото: пресс-служба Парка Горького

Пользователи платформы «Город идей» направили более 2,2 тысячи идей по наполнению событийной программы Парка Горького. Об этом в среду, 17 мая, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В апреле участники проекта направляли предложения, связанные с организацией лекций, экскурсий и других мероприятий. Кроме того, обсуждался вопрос музыки, которая будет играть в парке, и работы информационного центра. В итоге было отобрано 133 идеи, которые будут реализованы.

— В общей сложности поступило 2255 идей по дополнению и развитию культурной программы парка. Среди них десятки предложений в части экскурсий и лекций. Особенно много их было на тему литературы. К примеру, один пользователь предложил рассказывать об известных писателях, а первое занятие посвятить Максиму Горькому, имя которого носит эта площадка, — рассказала Сергунина.

Отмечается, что большинство идей было связано с проведением спортивных мероприятий. Речь идет о состязаниях, мастер-классах от известных спортсменов, марафонах и так далее.

В культурно-познавательной акции «Ночь в музее», которая пройдет 20 мая, примут участие множество столичных галерей, библиотек, парков и театров. Большинство мероприятий начнется в 19:00 и продлится до полуночи. Городские музеи также откроют свои двери для тех, кто захочет изучить их самостоятельно. Подробнее о программе акции рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Наталья Сергунина Парк Горького
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте