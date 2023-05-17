Депутат Останина подчеркнула необходимость уроков информационной безопасности для детей и родителей

ноутбук / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В России участились случаи ссор между родителями и детьми, которые зачастую приводят к трагическим последствиям. Как пояснила председатель думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, часто ссоры между родителями и детьми происходят из-за различных гаджетов.

Она подчеркнула, что современные дети слишком много времени проводят в телефонах и соцсетях. Часто из-за этого их ругают родители, поскольку они понимают, что это опасно для здоровья. Как отметила Останина, часто представители разных поколений не могут найти компромисс в этом вопросе.

Останина призвала объяснять детям, сколько им можно пользоваться телефоном и какие ресурсы допускается посещать. В этом поможет и школьное образование, так как со следующего года в школах появятся уроки, посвященные информационной безопасности.

Она подчеркнула, что информационной безопасности нужно обучать и родителей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

5 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил Концепцию информационной безопасности детей, она будет направлена на защиту юных россиян от информационных угроз и рисков в цифровой среде, действовать документ будет бессрочно, передает Life.ru.

Специалист по информационной безопасности Евгений Баклушин рассказал о новом способе обмана на маркетплейсах.

В апреле Минцифры РФ провело мероприятие «Безопасное поведение в сети Интернет».