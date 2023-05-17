Газон появился на месте самостроя на северо-востоке Москвы
Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконно построенный торговый павильон на улице Амундсена, дом 14а. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.
— Павильон располагался в жилом секторе и занимал территорию общего пользования, что затрудняло свободное движение горожан. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что разрешение на возведение этого объекта на данном земельном участке не выдавалось, проектная документация отсутствовала, — заявил он.
По словам начальника Госинспекции по недвижимости, площадь самостроя достигала 17,2 квадратного метра. Суд обязал собственника в течение месяца снести незаконную постройку, однако он этого так и не сделал. Из-за этого самострой пришлось ликвидировать сотрудникам ведомства. Сейчас на месте торгового павильона снова восстановлен газон.
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