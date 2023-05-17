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Газон появился на месте самостроя на северо-востоке Москвы

Араз Салехов
Город
Газон появился на месте самостроя на северо-востоке Москвы
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, улица Амундсена, 14А Карта всех событий

Специалисты Госинспекции по недвижимости обнаружили незаконно построенный торговый павильон на улице Амундсена, дом 14а. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

— Павильон располагался в жилом секторе и занимал территорию общего пользования, что затрудняло свободное движение горожан. Специалисты Госинспекции по недвижимости установили, что разрешение на возведение этого объекта на данном земельном участке не выдавалось, проектная документация отсутствовала, — заявил он.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости, площадь самостроя достигала 17,2 квадратного метра. Суд обязал собственника в течение месяца снести незаконную постройку, однако он этого так и не сделал. Из-за этого самострой пришлось ликвидировать сотрудникам ведомства. Сейчас на месте торгового павильона снова восстановлен газон.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

Самострой Москва Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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