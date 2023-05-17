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Приметы и советы

Косметолог Карасева объяснила, как спасти волосы после поездки на море

Ирина Игнатенко
Общество
Косметолог Карасева объяснила, как спасти волосы после поездки на море
Фото: Unsplash

Волосы истончаются и становятся сухими под воздействием солнца и соленой воды во время летнего отпуска у моря. Косметолог, дерматовенеролог Инна Карасева рассказала, как защитить волосы и сохранить их красоту.

Эксперт подчеркнула, что перед выходом на улицу нужно обязательно надевать головной убор. В летнее время не нужно слишком часто использовать фены и плойки, так как волосы и без того сильно сохнут. Перед поездкой на море стоит приобрести специальные защитные средства.

После поездки нужно провести комплекс восстановительных процедур. Необходимо отказаться от окрашивания и фена на ближайшие две недели. Стоит применять масла и маски на регулярной основе. Во время мытья нужно использовать бальзам, передает Life.ru.

В свою очередь стилист Скотт Миллер объяснил, как часто нужно мыть голову, акцентировав внимание на отдельных видах волос. Так, например, окрашенные волосы стоит мыть не более трех раз в неделю. Если у человека волосы вьются, одного раза в неделю будет вполне достаточно, передает ФАН.

Парикмахеры Она Диас-Сантин и Ганима Абдулла рассказали, какие ошибки часто совершают женщины при укладке волос.

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