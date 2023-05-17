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Мужчина украл у пассажира метро в Москве телефон и списал с его счета пять тысяч рублей

Лейла Алиева
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Мужчина украл у пассажира метро в Москве телефон и списал с его счета пять тысяч рублей
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Таганско-Краснопресненская линия Карта всех событий

Мужчина украл у пассажира столичного метро телефон и списал с его счета пять тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 17 мая.

Инцидент произошел в вагоне поезда Таганско-Краснопресненской линии. Злоумышленник попросил у одного из пассажиров телефон, чтобы позвонить. Повертев его в руках, он резко выскочил из вагона перед закрытием дверей.

Потерпевший бросился вдогонку, однако похитителю удалось скрыться. Позже ограбленный мужчина заметил, что с его банковского счета пропало пять тысяч рублей.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Полиция уже задержала злоумышленника. Им оказался 33-летний приезжий из ближнего зарубежья. По данному факту возбуждены уголовные дела. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Другой злоумышленник ограбил пенсионерку в переходе на станцию метро на юго-востоке столицы у станции «Окская» Некрасовской линии.

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