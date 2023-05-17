Синоптик Шувалов предупредил о погодных сюрпризах в Петербурге до конца мая

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Погода во второй половине мая преподнесет жителям Петербурга неожиданные сюрпризы. Об этом рассказал синоптик Александр Шувалов.

Он отметил, что в настоящее время в городе установилась теплая солнечная погода. Но уже в четверг произойдет «смена декораций».

Как пояснил синоптик, под влиянием антициклона температура снизится до плюс 15 градусов, ночью возможны заморозки. В выходные немного потеплеет, до плюс 20 градусов.

Что касается осадков, то их практически не ожидается до конца месяца, возможны только кратковременные дожди, передает издание «Невские новости».

В начале недели грибники Петербурга сообщают о завершении сезона весенних грибов, так как в городе установилась сухая погода, передает газета «Петербургский дневник».

В среду, 17 мая, в столице ожидается до 25 градусов тепла, этот день может стать самым теплым с начала года. Об этом сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.