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Свыше 2,5 тысячи помещений предоставят участникам программы «Деловые москвичи: культура»

Араз Салехов
Город
Свыше 2,5 тысячи помещений предоставят участникам программы «Деловые москвичи: культура»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Участникам программы «Деловые москвичи: культура» предоставят более 2,5 тысячи помещений. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Авторы лучших проектов в сфере культуры и просветительской деятельности смогут реализовать свои идеи на более 120 тысячах квадратных метров недвижимости в рамках программы «Деловые москвичи: культура», — говорится в сообщении.

Получить поддержку от города могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует открыть свое дело. Заявиться на участие в программе можно на сайте проекта «Активный гражданин», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В конце апреля глава города Сергей Собянин заявил, что в столице запустили новую программу поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура». Заявки принимаются до 15 июня по шести категориям: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, а также раздел «общее» для более узких сфер.

Также до 21 мая принимаются заявки на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние специалисты со всего мира из IT-сферы.

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