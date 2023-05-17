Глава разведки Украины Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян

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Глава разведки Украины Кирилл Буданов попытался оправдаться после слов об убийствах россиян. По его словам, его заявление было подвержено монтажу.

— Это немного порезанная версия того, что я сказал. <...> Из нее вырезали, так сказать, самое главное — россиян, которые являются военными преступниками, — заявил глава ГУР МО Украины YouTube-каналу «Исландия».

Ночью 8 мая Буданов заявил, что Киев не прекратит свои операции против россиян по всему миру, как делал раньше. Он ответил на вопрос журналиста о причастности украинского правительства к убийству российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Тогда Вашингтон признал, что за терактом, в котором погибла Дугина, стоит Киев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Буданова про убийства русских являются чудовищными. По его словам, такое заявление является доказательством того, что киевский режим не просто спонсор, но и организатор террористической активности.

Также Буданов подтвердил причастность Киева к терактам на территории России. В частности он заявил о том, что удалось «достать многих, в том числе публичных и медийных личностей».