Матвиенко призвала блогеров популяризировать сельскую жизнь

Фото: Пресс-служба Совфеда

Интерес к жизни за городом среди молодого поколения россиян год от года только растет. О необходимости популяризировать сельскую жизнь среди молодежи заявила председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко во вторник, 16 мая.

По ее словам, важно активнее использовать интернет-площадки и поддерживать движение сельских блогеров.

— Сегодня есть уже целое движение сельских блогеров, которое нужно поддерживать, — сказала председатель СФ на встрече с тружениками социальной сферы села.

Уточняется, что блогеры могут на понятном для молодежи языке рассказать о преимуществах жизни в селе.

Матвиенко также отметила, что показатели рождаемости ниже, чем в городе, а уровень смертности, наоборот, выше. На такую тенденцию может повлиять качество жизни в селах, которое должно быть не ниже городских стандартов. Поэтому необходимо осовременить социальные учреждения, отремонтировать дороги и коммунальную инфраструктуру, передает ТАСС.

— Я уверена, многие горожане вернутся к своим корням, российские села получат второе дыхание. Это одна из наших главных целей, — подчеркнула Матвиенко.

9 января премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о новой специальной выплате для медиков, которые работают в сельской местности и отдаленных районах.