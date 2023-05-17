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Памятник журналистке Дарье Дугиной установят в Миусском сквере в Москве

Лейла Алиева
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Памятник журналистке Дарье Дугиной установят в Миусском сквере в Москве
Фото: АГН Москва / Антон Великжанин, телеканал «Москва 24»
Москва, Миусский сквер Карта всех событий

В Миусском сквере в столице появится памятник журналистке Дарье Дугиной. Об этом в среду, 17 мая, сообщил ее отец, философ Александр Дугин.

По его словам, в этом районе прошло становление и детство журналистки. В ближайшее время бюст Дарьи Дугиной также появится на месте трагедии в Одинцовском районе. Это связано с тем, что на ее могилу и место теракта приезжает большое количество людей, неравнодушных к подвигу журналистки, заключил Дугин в эфире «Малькевич Live».

Убийство Дарьи Дугиной произошло в ночь на 21 августа 2022 года в Подмосковье. Журналистка погибла от взрыва автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция». «Вечерняя Москва» собрала подробности о трагедии.

Позже стало известно, что подготовка и исполнение убийства были осуществлены украинскими спецслужбами. По версии следствия, исполнительницей стала Наталья Вовк.

ФСБ опубликовала кадры, на которых видно, как Вовк въезжает в Россию, заселяется в один дом с жертвой, а потом выезжает в Эстонию.

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