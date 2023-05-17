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Свыше 300 вентиляционных шахт обновят в Москве

Араз Салехов
Город
Свыше 300 вентиляционных шахт обновят в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице обновят свыше 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов. Об этом в среду, 17 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда началась программа благоустройства общественных пространств. Главной задачей было органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым «домикам» пришли современные модернизированные решетки, — сказал он.

Специалисты очистят бетонные поверхности от старой штукатурки, восстановят бетонный слой и гидроизоляцию, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, столичные службы модернизировали комплекс коллекторов «Скобелевский» на юго-западе города. Специалисты дооснастили системы охранно-пожарной сигнализации и голосовой связи, оповещения и управления эвакуацией людей, контроля температуры и уровня воды.

Стало известно, что столичные службы обновили в апреле около 16 тысяч объектов энергетики. В частности, привели в порядок более одной тысячи зданий трансформаторных подстанций, свыше 13 тысяч вентиляционных шахт городских коллекторов, более 300 газораспределительных пунктов, а также свыше 1,6 тысячи центральных тепловых пунктов.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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