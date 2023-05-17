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В Кремле прокомментировали идею отменить указ о передаче Крыма Украине

Араз Салехов
Политика
В Кремле прокомментировали идею отменить указ о передаче Крыма Украине
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Подробности об отмене указа о передаче Крыма Украине необходимо узнавать у авторов этой инициативы. Об этом в среду, 17 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель подчеркнул во время беседы с журналистами, что впервые слышит о подобной идее.

— Не думаю, что могу как-то судить об актуальности таких инициатив. Лучше за разъяснениями обращаться к авторам, — цитирует его ТАСС.

Накануне глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в Крыму необходимо проработать обращение в Конституционный суд об отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. Политик подчеркнул, что вопрос принадлежности полуострова был решен в 2014 году политическим способом.

Руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» назвал возможные цели контрнаступления ВСУ. По его словам, в их планах одной из основных задач может быть силовой захват Крыма, однако успехи ВСУ в этом направлении (как и в направлении других территорий) выглядят малореальными.

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