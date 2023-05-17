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Синод РПЦ утвердил молитву для поиска работы

Павел Иванов
Общество
Синод РПЦ утвердил молитву для поиска работы
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви (РПЦ). На заседании утвердили ряд новых богослужебных текстов, в том числе молебное пение для помощи в поиске работы. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба РПЦ.

— Члены Синода заслушали рапорт о представлении на утверждение ряда богослужебных текстов. По итогам обсуждения постановили утвердить к общецерковному богослужебному употреблению молебное пение по случаю поиска работы, — сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Так, в молитве говорится: «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь», передает сайт Московского патриархата.

Также Синод постановил принять Бердянскую епархию в непосредственное подчинение патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и синоду Русской православной церкви (РПЦ).

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