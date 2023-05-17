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Приметы и советы

Диетолог Соломатина назвала самые опасные супы для пожилых людей

Павел Иванов

Сюжет: 

Еда
Общество
Диетолог Соломатина назвала самые опасные супы для пожилых людей
Фото: shutterstock

Наваристые и жирные бульоны, а также гороховый, грибной, рисовый супы вполне могут вызвать проблемы со здоровьем у людей старше 60 лет. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как утверждает диетолог, у людей этой возрастной категории часто повышен уровень содержания холестерина в крови и атеросклероз. Поэтому им необходимо отказаться от супов на жирном мясе.

— Наваристые бульоны, особенно из говядины, могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек. В дальнейшем это риск инсульта или инфаркта, — предупредила эксперт.

Гороховый, фасолевый, а также молочный супы многие пожилые не переносят. Такая еда может вызвать брожение и различные воспалительные реакции в кишечнике. Диетолог также уточнила, что и рисовые супы могут нанести вред организму. Белый рис имеет высокий гликемический индекс и будет повышать уровень глюкозы в крови.

— Такой суп можно есть только холодным. Тогда крахмал в рисе становится менее резистентным и меньше повышает сахар в крови. Но холодные супы мало кто ест, — отметила Соломатина в разговоре с «Москва 24».

Кроме того, людям старше 60 лет не стоит есть острые супы, так как они могут спровоцировать обострение хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, подчеркивает диетолог.

Также стоит с осторожностью подходить к летним супам из крапивы или щавеля, так как эти продукты сгущают кровь, что опасно для людей, у которых есть склонность к образованию тромбов, варикоз, болезни сердца. Щавель, в свою очередь, содержит щавелевую кислоту, потому им не рекомендуется увлекаться людям, склонным к подагре и к повышению уровня мочевой кислоты в крови.

Эксперт посоветовала отдать предпочтение овощным супам или супам-пюре из цветной капусты, брокколи, моркови. Тыквенные супы также очень полезны.

Замена некоторых ингредиентов и правильная заправка сделают окрошку диетическим продуктом. Что выбрать — кефир, квас или минералка — «Вечерней Москве» рассказала диетолог Марина Макиша.

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