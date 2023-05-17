«Немножко припала»: Путин объяснил изменение цены на российский газ

Фото: Администрация президента РФ

Цена на российский газ изменилась. Россия сокращает добычу газа, но все эти действия связаны с необходимостью поддержания цен на мировом рынке. Об этом в среду, 17 мая, заявил президент России Владимир Путин.

Уточняется, что глава государства в среду провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.

— Мы поставили определенную цену на газ. Она немножко припала. Мы сокращаем как бы добычу, но тем не менее она у нас на должном уровне находится, — сказал Путин.

По словам президента, цены на газ колеблются. Но все действия, в том числе и по добровольному сокращению добычи, связаны с необходимостью поддержания определенного ценового положения на мировом рынке. Российский лидер также отметил, что в целом ситуация стабильная и подчеркнул, что Россия состоит в диалоге и контакте со своими партнерами по ОПЕК+, передает РИА Новости.

Ранее издание Politico сделало заявление, что Евросоюз выступает против того, чтобы вводился полный запрет на поставки российского газа по трубопроводам.