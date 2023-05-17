Лавров сообщил, что Запад пытается поставить союзников России в неудобное положение

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Запад делает попытки поставить союзников России на постсоветском пространстве в неудобное положение из-за их связи с Москвой. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Много фактов, опирающихся на действия, заявления наших ближайших союзников, стратегических партнеров, которые говорят о том, что их ставят, мягко говоря, в очень неудобное положение, — отметил Лавров в комментарии Царьграду.

Лавров уточнил, что таким образом страны постсоветского пространства оказываются «между двух огней». Он также указал на то, что западные страны пытаются вмешиваться во внутренние дела постсоветских государств.

Глава МИД РФ выразил надежду, что государства постсоветского пространства продолжат оставаться надежными союзниками России.

Сергей Лавров заявил также, что вопрос урегулирования конфликта на Украине упирается не только в линию соприкосновения, он глобальнее.