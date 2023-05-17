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«Неуклюжесть — только прикрытие»: в Московском зоопарке показали, как енот спит на дереве

Павел Иванов
Город
«Неуклюжесть — только прикрытие»: в Московском зоопарке показали, как енот спит на дереве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

В Московском зоопарке заметили енотов, которые ловко лазают по деревьям и даже спят на высоте. Об этом в среду, 17 мая, сообщила генеральный директор «Московского зоопарка» Светлана Акулова.

— А вы знали, что у нас еноты — акробаты? Так ловко они лазают по деревьям, да еще и умудряются там спать! — поделилась она.

Как отметила Акулова, вся «неуклюжесть енотов — только прикрытие».

11 мая в зоопарк заселили в новый вольер трех енотов — Акима, Шоню и Моисея. Он огражден усиленным стеклом, а сверху поставлены уловители еды, чтобы максимально затруднить подкармливание енотов посетителями зоопарка.

20 мая в Московском зоопарке пройдет экскурсия после окончания рабочего дня в рамках акции «Ночь в музее». На лекции посетители смогут узнать много интересных фактов о биологии и психологии животных, а также получат информацию об их ночном образе жизни.

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