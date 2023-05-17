Волонтерский окружной центр «Доброе место» откроется в на юго-востоке Москвы 19 мая

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Братиславская улица, 15к2 Карта всех событий

Волонтерский окружной центр «Доброе место» откроется 19 мая в Юго-восточном административном округе (ЮВАО). Об этом сообщили в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики (КОСиМП) Москвы.

Центр откроется по адресу улица Братиславская, дом 15, корпус 2. Отмечается, что он будет работать ежедневно с 10:00 до 21:00. В воскресенье «Доброе место» будет закрываться в 19:00.

Окружной центр станет площадкой как для людей, интересующихся волонтерством, так и для неравнодушных горожан. В частности, в здании они смогут забрать волонтерскую книжку, а также получить необходимые компетенции.

— В центре также будут установлены специальные боксы для сбора вторсырья: крышечек от бутылок, макулатуры, пластика. Кроме того, москвичи в специально установленный бокс смогут принести корм для животных в приютах. В субботу или воскресенье для москвичей будут проводиться полезные встречи «Добрые выходные», — рассказали в КОСиМП, чьи слова приводит агентство городских новостей «Москва».

Более 100 мероприятий пройдет в рамках проекта «Время добра» в период с 17 по 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Они состоятся во всех столичных окружных волонтерских центрах «Доброе место».