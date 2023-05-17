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Приметы и советы

Умер звезда «Чисто английского убийства» Виктор Галлуччи

Евгений Силаев
В мире
Умер звезда «Чисто английского убийства» Виктор Галлуччи
Фото: Thames Television, 1984 – 2010гг.

Актер Виктор Галлуччи, известный по роли детектива Тома Бейкера в «Чисто английском убийстве», умер в возрасте 81 года. Об этом сообщило издание The Mirror.

Отмечается, что Галлуччи ушел из жизни 14 мая, однако известно об этом стало позднее. Причина смерти актера не сообщалась.

— От имени моего брата Олиндо Галлуччи и от себя лично мы с грустью сообщаем о кончине нашего брата Виктора Галлуччи в воскресенье, 14 мая. Спасибо за все ваши соболезнования, — сообщил брат актера, чьи слова приводит издание.

Галуччи сыграл почти в 900 эпизодах сериала «Чисто английское убийство». Также актер известен по ролям в картинах «Джейн и потерянный город», «Почему бы не остаться на завтрак?» и других.

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