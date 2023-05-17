Reuters: В США допустили возможность ремонта ЗРК Patriot на Украине
Сюжет:Спецоперация на Украине
Американские должностные лица считают, что переданный Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot возможно отремонтировать на территории Украины. Об этом сообщает со ссылкой на чиновников из США агентство Reuters.
— Вашингтон и Киев уже обсуждают, как наилучшим образом отремонтировать систему, и на данный момент не кажется, что ее придется вывозить с Украины, — говорится в публикации.
Американская сторона рассчитывает получить дополнительную информацию о произошедшем, передает агентство.
Накануне CNN сообщил, что Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США.
Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.
11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.