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Reuters: В США допустили возможность ремонта ЗРК Patriot на Украине

Евгений Белоусов

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Спецоперация на Украине
В мире
Reuters: В США допустили возможность ремонта ЗРК Patriot на Украине
Фото: shutterstock

Американские должностные лица считают, что переданный Киеву зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot возможно отремонтировать на территории Украины. Об этом сообщает со ссылкой на чиновников из США агентство Reuters.

— Вашингтон и Киев уже обсуждают, как наилучшим образом отремонтировать систему, и на данный момент не кажется, что ее придется вывозить с Украины, — говорится в публикации.

Американская сторона рассчитывает получить дополнительную информацию о произошедшем, передает агентство.

Накануне CNN сообщил, что Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.

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