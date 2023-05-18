PLOS Biology: Давно забытый антибиотик оказался эффективен против бактериальных инфекций

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Специалисты из Гарвардской медицинской школы установили, что старый антибиотик нурзеотрицин оказался эффективен против резистентных к препаратам бактериальных инфекций.

Данный препарат открыли в 1940-х годах в почвенном грибе. Тогда его планировали использовать против грамотрицательных бактерий, которые тяжело уничтожить другими антибиотиками. Но нурзеотрицин был очень токсичным для почек, поэтому его исследование прекратили. Проблема множественной лекарственной устойчивости бактериальных инфекций вынудила ученых по-новому взглянуть на забытый антибиотик.

Выяснилось, что негативное воздействие нурзеотрицина было вызвано неполной очисткой от стрептотрицинов. Разные формы данной молекулы обладают определенной токсичностью. Например, стрептотрицин-F, значительно менее ядовит для человека, хотя все так же эффективен против резистентных патогенов.

Специалисты установили, что стрептотрицин-F связывается с субъединицей рибосомы бактерий. Это объясняет ошибки трансляции, которые вызывает нурзеотрицин. При этом сам механизм связи отличается от прочих известных, что означает, что данное соединение можно использовать, когда другие препараты не работают.

Исследователи собираются провести доклинические испытания, чтобы определить терапевтический потенциал для борьбы с грамотрицательными бактериями, сообщается в журнале PLOS Biology.

Врач-диетолог Лиза Афинская рассказала, что рекомендуется включить в меню после лечения антибиотиками. Она пояснила, что эти препараты вызывают массовую гибель важных бактерий, которые обеспечивают высокий уровень иммунитета и хорошее самочувствие в целом.