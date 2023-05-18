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Приметы и советы

Названы три знака зодиака, которые летом будут купаться в деньгах

Юлия Курганова
Общество
Названы три знака зодиака, которые летом будут купаться в деньгах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Наступающее лето для представителей некоторых знаков зодиака станет удивительно плодотворным. Астрологи сообщили, что для трех из них время может быть самым удачным в жизни.

Настоящими счастливчиками лета станут Львы. Они смогут справиться со всеми своими трудностями, особенно на финансовом фронте. Львы сумеют создать большую подушку безопасности, которая позволит после отдохнуть и насладиться результатами трудов. Также у них появится возможность достичь новых вершин в карьере.

Лето станет временем изобилия для некоторых Тельцов. Они будут переполнены оптимизмом, а внимание фортуны поможет добиться успеха даже в самых рискованных проектах. Астрологи советуют им отправиться в давно планируемое путешествие, так как удача в финансовых сделках позволит его оплатить.

Стрельцы вступают в важное для себя время, звезды советуют им пересмотреть свои ценности. Некоторым следует решиться на смену работы, потому что новое место даст не только больше денег, но и принесет удовольствие. Летом для них наступает белая полоса, и все новые идеи удастся реализовать с большой выгодой, сообщает «МК».

Последняя неделя апреля принесет множество перемен в жизнь каждого. Но представителям трех знаков зодиака придется нелегко, ведь на них обрушатся всевозможные проблемы.

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