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Задавивший восемь человек в Нью-Йорке узбекистанец получил восемь пожизненных сроков

Лейла Алиева
В мире
Задавивший восемь человек в Нью-Йорке узбекистанец получил восемь пожизненных сроков
Фото: shutterstock

В США уроженца Узбекистана Сайфулло Саипова приговорили к восьми пожизненным срокам за теракт в центре Нью-Йорка в 2017 году. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе американского Министерства юстиции.

— 34-летний Сайфулло Саипов из Узбекистана был приговорен к восьми пожизненным заключениям, — говорится в сообщении.

В 2017 году мужчина выехал на грузовике на велосипедную дорожку на Манхэттене и начал намеренно сбивать людей, а затем врезался в школьный автобус. В результате происшествия восемь человек погибли, еще 12 пострадали.

Произошедшее квалифицировали как теракт, а Саипова обвинили в убийстве восьми человек и попытке убийства 12 граждан. Также ему вменили содействие и попытку содействия террористической группировке ИГИЛ*.

Саипов признался следователям во время допроса, что на преступление его вдохновили видеоролики ИГ, передает РИА Новости.

Недавно в США произошел еще один теракт. В городе Нэшвилл в штате Теннесси 28-летняя женщина-трансгендер пришла в учебное заведение с двумя штурмовыми винтовками и боевым пистолетом, затем она открыла огонь по ученикам.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

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