Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мозаичный декор вазонов восстановили в Парке Горького

Полина Пашкина
Город
Мозаичный декор вазонов восстановили в Парке Горького
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Специалисты восстановили оригинальную мозаику двух вазонов в Парке Горького. Несмотря на то, что они не являются объектами культурного наследия, на протяжении долгого времени они были достопримечательностью.

Вазоны находятся на Фонтанной площади Парка Горького. Посетители могли видеть их с с 1930-х годов до начала 1990-х. Затем вазоны временно убрали и вернули на историческое место лишь в 2013 году. Тогда же была проведена и реставрация мозаики, которая позволила восстановить первоначальный облик объектов. С тех пор вазоны не обновлялись.

В 2023 году специалисты полностью восстановили на объектах мозаику, дополнив ее недостающими элементами из лазурита, яшмы, оникса, нескольких сортов мрамора, золотой смальты. Работы заняли 10 дней. На завершающем этапе специалисты отшлифовали поверхности вазонов и покрыли особым раствором, который позволяет дольше сохранять первоначальный вид камня, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в столице продолжается реставрация дворца пионеров на Воробьевых горах. Специалисты меняют плиты перекрытий, обновляют стяжку полов и перегородки, обустраивают внутренние инженерные системы.

Реставрация Москва Парк Горького
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте