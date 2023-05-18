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Приметы и советы

Стартовало благоустройство территории возле станции метро «Физтех»

Евгений Силаев
Город
Стартовало благоустройство территории возле станции метро «Физтех»
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) начали работы по благоустройству территории возле станции метро «Физтех» в Северо-восточном административном округе (СВАО). Об этом в четверг, 18 мая, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Основной целью проекта является организация удобных подходов и подъездов к станции метро, создание в этом районе комфортных условий для отдыха и занятий спортом. Сделаем для местных жителей и приезжающих гостей современную пешеходную зону, оборудуем скейт-парк для молодого поколения, — рассказал Бирюков.

Отмечается, что в зоне благоустройства разместился строительный городок. Для удобства граждан организованы безопасные переходы, а также установлены ограждения и информационные баннеры.

В рамках плана по благоустройству специалисты установят дополнительные ливневые канализации, отремонтируют тротуары, заменят дорожное покрытие, а также установят автомобильные и велосипедные парковки. Также на участке появятся фонари, 12 остановочных павильонов с зарядными слотами и навигационные стелы.

Рельсы заброшенной железной дороги между дублером Дмитровского шоссе и бульваром Академика Ландау демонтируют, а на их месте появятся пешеходные переходы. Также на пустующей территории появятся спортивные площадки.

Параллельно с этим специалисты КГХ приступили к благоустройству шести столичных улиц в формате «От дома до дома». Речь идет о Шаболовке, Башиловской, Нагатинской и Чертановской, а также 1-м Донском проезде и Рассветной аллее.

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